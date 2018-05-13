В Магадане морковь продают по цене 700 рублей за килограмм

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На днях работники супермаркета "Мегамаг на Кольцевой" рассказалиЮ откуда берутся высокие цены на морковь.

Корнеплоды из Краснодара в Магадане продают по стоимости 300 рублей за килограмм. Сюда плюсуется 10% НДС. Далее прибавляют ещё 220 рублей за доставку воздушным транспортом на Колыму. Кроме этого, добавлено 78 рублей за услуги логистики до аэропорта, хранение на складе и перемещение из Сокола к складу магазина. И последним этапом становится наценка, которую даёт сам магазин и составляет 15%. Таким образом, магаданцы видят перед собой ценник в 722 рубля за килограмм морковки из Краснодара.

В "Мегамаге" сотрудники магазина отмечают, что у них, кроме такой цены в 700 рублей, продаётся морковь за 65 рублей.