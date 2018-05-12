За повышение стоимости жизненно важных лекарств в России будут штрафовать

Вчера, 17:40

Государство контролирует отпускную цену на ЖНВЛП, но денежных наказаний в адрес производителей за неправильное регулирование цен до сих пор не ввели.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения предложили постановить наложение штрафами за намеренное завышение цен. Предполагается наказание для должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, а юридических на сумму излишка полученного дохода в удвоенном размере. На данный момент уже готов проект федерального закона, он состоит на уровне внутриведомственного согласования и ждёт отправки в правительство. Представители Министерства здравоохранения планируют внедрить закон в силу 1 декабря текущего года. Стоит отметить, что в список ЖНВЛП вошло более 700 лекарств, тут имеется и аскорбиновая кислота, парацетамол, и новейшие противоопухолевые препараты.