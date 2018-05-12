Одесский журналист: Крым Украине не по карману

Вчера, 16:36

Главный редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев заявил, что Россия потратила и продолжает тратить огромные деньги на содержание полуострова, на что Киев просто не способен. Журналист поделился своим мнением с украинцами в собственном блоге.

Одесский работник СМИ убежден, что Украине Крым просто не по карману, поэтому называть полуостров «своим» в стране не могут. Ткачев привел пример, что с 2015 по 2020 годы включительно в российском бюджете заложена многомиллиардная программа по развитию Крыма, а Украина в 2013 году выделяла полуострову всего 9 млн долларов.

Юрий Ткачев также перечислил, что помимо строящегося моста через Керченский пролив, российские власти намерены улучшать инфраструктуру Крыма, возводить и восстанавливать ЛЭП, налаживать ситуацию с сотовой связью и решать социальные проблемы. Журналист подчеркнул, что Киев на такое дорогое «содержание» претендовать не может.