Медведев: Россия последует мировым тенденциям цифровой экономики

Вчера, 22:16

Российская экономика может стать конкурентоспособной в том случае, если будет следовать цифровым законам. Такого мнения придерживается премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом Медведев сообщил на одном из совещаний по экономическим вопросам.

Глава правительства заявил, что России придется подстраиваться под мировые тренды в этом процессе. Медведев отметил, что цифровая среда в настоящее время необходима для развития промышленности, так как она может способствовать продвижению российской продукции на другие рынки.

По словам Дмитрия Медведева, очень важно работать над созданием отечественного программного обеспечения. Это особенно необходимо в рамках импортозамещения. Премьер-министр утверждает, что часть иностранного оборудования и софта должна снизиться до 50 и 10% к 2024 году.

Кроме того, политик рассказал о достижениях российской экономики: доля продукции в нефтегазовом и транспортном машиностроении, а также в фармацевтике за 2017 год превысила 10%.

Стоит отметить, что развитие цифровых технологий и внедрение их в российскую экономику является главным направлением работы на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что новый состав кабинета министров проведет первое заседание 17 мая этого года. Глава правительства, Дмитрий Медведев объявил кандидатов на должности первого вице-премьера, а также заместителей председателя.