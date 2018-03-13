Столичный фестиваль "Мос/Еда!" определен на первое место в отечественном рейтинге гастрономических событий марта

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На ближайшие субботу и воскресенье запланировано проведение в Москве гастрономического фестиваля «Мос/Еда!». Мероприятие поражает заявленными масштабами — его примут все городские округа столицы. На полутора тысячах площадок будут представлены товары изо всех субъектов РФ. Организаторы анонсировали проведение мастер-классов и экскурсий на тематику мероприятия. Московский градоначальник Сергей Собянин в прошлую пятницу пригласил на фестиваль всех гостей и жителей мегаполиса. По его словам, там можно будет выбрать товары, заслуживающие представления на ярмарках выходного дня в столице. Об этом рассказывает сайт «Вечерняя Москва».

Добавим, что фестиваль «Мос/Еда!» был определен на первое место в отечественном рейтинге десяти лучших событий гастрономического формата. Его составили аналитики «ТурСтат». На местах со второго по десятое расположились следующие мероприятия: «Скатерть-самобранка», «Праздник корюшки», «Югорский рыбный фестиваль», «Крым на тарелке», «Vizit Dagestan», «Колымское братство», «Серебряная корюшка», «Народная рыбалка» и «День Герасима Грачевника».