Липецким льготникам увеличат выплаты

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Областным льготникам намерены увеличить ежемесячные выплаты. Рост в этом случае составит 5 процентов. Такую правку в Закон "Про меры общественной поддержки отдельной категории граждан в Липецкой области" 12 марта внесли на рассмотрение и поддержали участники социальной комиссии регионального управления.

Как заявила пресс-служба областного Совета, увеличенное количество денежных выплат составит для ветеранов труда 500 рублей, труженики тыла и лица, которые пострадали от политрепрессий получат 690 рублей, реабилитированные граждане 790 рублей. Сообщается, что вышеупомянутые выплаты в нынешнее время получают примерно 100 тысяч человек.

В министерстве финансов рассказали, что средства на на эти цели в областном бюджете предусмотрены.