В Ульяновской области создадут 23,5 тыс рабочих мест в 2018 году

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В Ульяновской области планируют создать более 23 тысяч рабочих мест в этом году. 7 тысяч из этого количества являются высокопроизводительными.

Число последних к 2020 году намерены приблизить к 25 тысячам. Как рассказал глава Агентства по усовершенствованию человеческого потенциала и рабочих ресурсов Денис Герасимов, бизнес доводят до создания благоприятных условий, в которых могут быть внедрены высокопроизводительные рабочие места. Это делают посредством уменьшения ставок по кредитам, бремени налогов, окончательных тарифов на услуги инфраструктуры, сюда также входят административное и уголовное давление. В общей сложности в начале текущего года появилось четыре тысячи новых мест. Большая часть из них это пищевая промышленность и торговля.