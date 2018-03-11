В Перми могут возобновить производство систем для двигателей Д-30Ф6 МиГ-31 ВКС РФ

Сегодня, 10:00

Управляющий директор компании «ОДК - Пермские моторы» Сергей Попов рассказал о новых возможностях предприятия. По его словам, в Перми может быть возобновлено производство систем для двигателей МиГ-31 ВКС РФ.

Двигатели МиГ-31 показали свою работоспособность и успешно прошли апробацию в военных операциях. С целью выполнения поручения Владимира Путина по устранению недостатки российского вооружения, принято решение возобновить производство систем для двигателей МиГ-31.

Напомним, что при проведении операции ВКС РФ на территории Сирии были замечены неточности в работе техники. Сергей Попов подтвердил техническую возможность проведения запуска производства комплектующих, основных узлов и установок. Специалисты по военному оборудованию позитивно отмечают новую возможность, как для Перми, так и для России в целом.