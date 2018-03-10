Воронежская область замкнула ТОП-3 вымирающих регионов России

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Блогер под ником burckina_new составил рейтинг вымирающих регионов России. В ТОП-3 числятся Ростовская, Нижегородская и Воронежская области.

В Нижегородской области за 2017 год разница между смертностью и рождаемостью составила 13,4 тысяч граждан, в Ростовской области эта пропасть остановилась на уровне в 12,9 тысяч, а в Воронежской области 11,7 тысяч человек. Несмотря на свое место в негативном списке, Воронежская область выигрывает за счет количества приезжих жителей, куда каждый год переселяются 13-15 тысяч людей. Такие данные предоставили в программе переселения соотечественников.

Если брать всероссийский уровень, то разница между смертностью и рождаемостью составляет 275,7 тысяч россиян. Положительная тенденция наблюдается в Чечне, Дагестане и Москве, с показателями разницы в 23,3 тысячи, 34,8 тысячи и 14,9 тысяч граждан соответственно.