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В Москве многодетные семьи получили специальные льготы на целый спектр услуг. Сообщение об этом размещено официальным сайтом городского мэра.

Согласно официальному постановлению, в Москве к категории многодетных относятся те семьи, в которых три ребёнка или более. Основным является, чтобы возраст младшего не превышал 16 лет.

Для подобных семей московские власти предоставляют широкую социальную поддержку. Это касается не только льгот на транспорте или уплаты коммунальных услуг. Сейчас в Москве многодетные смогут получать даже билеты на походы в кинотеатр, музей или зоопарк. Также за счёт городского бюджета оплачивается школьная форма.

Помимо того, многодетным семьям Москвы полагаются дополнительные денежные выплаты. Для семей, где детей трое или четверо, размер данной выплаты составляет 1200 рублей. Где количество воспитанников пятеро или больше, данная сумма увеличена до 1500 рублей.

Помимо этого, осуществляются ежемесячные доплаты по 1800 рублей с тем, чтобы многодетные родители могли приобрести детские товары.

Также они дополнительно получают ежегодно по 10 тысяч рублей на каждого из своих детей, если тот школьник или учащийся.

Если у одного из родителей нет постоянной работы и он занят лишь воспитанием своего потомства, ему предлагается открытие семейного детского сада с получением за это соответствующей зарплаты.