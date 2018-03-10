Американский страховщик Cigna планирует приобрести сеть аптек Express Scripts

Сегодня, 00:18

Cigna объявил о том, что он намерен выкупить сеть аптек Express Scripts. Известно, что сделку уже одобрили на советах директоров обеих организаций.



Страховщик Cigna предложил директору сумму в 67 млрд долларов, учитывая долг в 15 млрд долларов, за покупку фармацевтических заведений Express Scripts. За каждую акцию акционеры Express Scripts смогут получить по $48,75 и 0,2434 акции объединенной корпорации.

Как известно, объединение двух компаний позволит сэкономить предположительно 600 млн американских долларов в год. Организаторы уверены, что общими усилиями они смогут лучше согласовывать реализацию аптечных продаж.