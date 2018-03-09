В США ожидается рост цен из-за пошлины на сталь и алюминий

Вчера, 21:26

США ввел пошлины на сталь и алюминий, что приведет к росту цен на американском рынке, как сообщает министр торговли США Уилбур Росс.

Он согласен, что ситуация не выглядит радостной, однако частные лица и семья этого даже не заметят. В заявлении министра указано, что ежемесячные выплаты за стандартный автомобиль массового спроса могут вырасти на пять долларов из-за пошлин, как свидетельствуют оценки внутренней торговли. Росс отмечает, что пошлины на сталь и алюминий способствуют обеспечению национальной безопасности. Недавно Трамп сообщил, что США вводит пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины будут действовать еще очень длительное время.

Мексика и Канада могут обойти пошлины, если сумеют договориться по НАФТА, и в случае успеха для них пошлины на сталь и алюминий будут отменены вообще.