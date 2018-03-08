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Часть акций "Норильского никеля" может быть продана "Русалу" и "Интерросу"

Вчера, 22:11

Две корпорации «Интеррос» и «Русал» заключили деловое соглашение о приобретении акций «Норильского никеля». Речь шла о 4% активов и об этом говорили сами юристы предпринимателей.

 Представитель интересов корпорации «Русал» официально заявил, что эта организация вместе с партнером «Интеррос» могут выкупить по 2% акций у «Норильского никеля». Но окончательное решение будет принимать Высокий суд Лондона. Заседание уже намечено на май. Но по словам самих юристов, в итоге рассмотрения дела судом, могут возникнуть некоторые сложности. Если сделку признают недействительной, все планы по поводу инвестирования разрушатся.

Но в альтернативе, часть активов «Интерроса» и «Русала» в «Норильском никеле» будет составлять 29,6% и 32% соответственно. Генеральным руководителем «Русала» выступает Олег Дерипаска, которого считают одним из российских успешных предприниматей-олигархов.


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