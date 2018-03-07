В Москве начали строительство ТЦ на 5 тысяч кв метров

Сегодня, 12:41

В Московском районе Люблино начали строительство торгового центра площадью 5 тысяч квадратных метров. Об этом говорится в пресс-выпуске Московского комитета архитектуры.

"Новый мультифункциональный торговый комплекс будет построен по адресу Ставропольский проезд, дом 9. Кроме магазинов, к услугам жителей района парикмахерская, ремонтная мастерская и химчистка", - сказано в уведомлении.

Также будет задействован паркинг на 1,6 тысячи квадратных метров и фудкорт. По большому счёту, в торговом центре планируют четыре этажа, один их которых будет подземным. Заказчиком стал "Стройюгсервис", проектировщиком же выступает ООО "Дельта". Фасады будут спроектированы из керамики гранита бежевого, голубого и серого цвета с вертикальными линиями из медно-золотой стали. Проёмы окон заполнят алюминиевые трубки с ударопрочными стеклопакетами. Прилегающая территория будет благоустроена разбивкой газонов, установкой лавочек и урн.