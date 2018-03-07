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Рынок закупок Москвы предпочитает продукцию региональных поставщиков

Сегодня, 14:38

Благодаря качеству продукции и конкурентным ценам все больше предпринимателей из регионов становятся победителями тендеров на столичном рынке закупок. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, комментируя итоги работы контрактной системы столицы.

 Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, 15% потребностей столицы на рынке стройматериалов и медицинских поставок удовлетворяют поставщики из Московской области. Активно заключают контракты предприниматели Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской и Рязанской областей, Татарстана и Карачаево-Черкессии.
«Контрактной системе Москвы нужны добросовестные поставщики, и не имеет значения, в какой точке страны они живут и развивают своё производство», - подчеркнула Наталья Сергунина. Она отметила, что в данное время ведутся переговоры с фармпроизводителями 45 субъектов страны по поводу участия в тендерах на поставку медицинских препаратов и оборудования для столицы.

 

 


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