Гарвардский профессор: Курс биткоина рухнет до 100 долларов

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Профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного Фонда Каннет Рогофф в своём недавнем интервью заявил, что в скором времени курс биткоина рухнет до 100 долларов. Специалист считает, что именно правительства крупных стран начнут оказывать на него давление, ведь они не получают с этого никакой прибыли и не могут контролировать.

По словам Каннета Рогоффа, уже через 10 лет биткоин будет стоить всего 100 долларов США. Снижаться курс начнётся из-за того, что правительства крупных стран начнут вмешиваться во всю криптовалютную систему.

Специалист добавил, что он не видит смысла в биткоине, как фактическом и практическом инструменте. Ведь его используют только для уклонения от налогов и отмывания денег. Так происходит зачастую, если речь идёт об очень крупной сумме денег. Хотя данные Blockchain Intelligence Group показывают, что, начиная с 2016 года, преступники всё реже и реже пользуются криптовалютой.

Как считает Каннет Рогофф, правительства стран специально не ограничивают использование криптовалюты и биткоина для того, чтобы технологии развивались. Хотя на самом деле, как отмечают другие эксперты, политики просто не в состоянии сделать этого. А сама криптовалюта представляет угрозу мировой финансовой системе, ведь её инфляция не возможна.