Советник Путина призвал развивать в Саратове биомедицину и цифровую экономику

Вчера, 20:26

В Саратове на экономическом форуме советник президента России Герман Клименко призвал использовать потенциал области для развития биомедицины и цифровой экономики. По мнению бывшего главы Института развития Интернета, для этого в регионе есть все возможности.

Клименко в своем обращении подчеркнул, что разработки саратовских ученых в сфере биомедицины давно являются образцами во многих странах. Такие достижения не должны оставаться теоретическими изысканиями, а иметь практическое наполнение, которое позволит развивать международный медицинский туризм.

Кроме того, научная инфраструктура области выстроена несколькими поколениями ученых. Что касается школы программирования, то Саратов может не только похвастаться, но и предоставить новейшие разработки, основанные на взаимодействии медиков и специалистов по IT-технологиям. Все это является перспективными направлениями в научном потенциале Саратовской области.