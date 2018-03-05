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Орешкин считает реальным прогноз Путина по двукратному снижению бедности

Вчера, 19:02

Российские чиновники продолжают комментировать Послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает обоснованным и реальным прогноз президента о двукратном снижении уровня бедности в России за шесть лет.

Орешкин подчеркивает, что уже в начале этого года появились тенденции к стабилизации экономических и социальных направлений после кризисных процессов последних нескольких лет. Выполнение существующих на данный момент программ, позволит начать улучшение социальных стандартов. Далее, с развитием экономики и переформатированием структуры поддержки малообеспеченных граждан, процессы улучшения приобретут необратимый характер.

По мнению министра, Путин в своем Послании сумел наметить четкие ориентиры, которые держатся не реальной основе. Это означает, что можно действовать поэтапно, с каждым годом улучшая качество жизни граждан Российской Федерации. Для этого существуют все предпосылки.


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