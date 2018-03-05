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Министр экологии Сергей Донской побывал на Красноярской ТЭЦ-1

Сегодня, 13:33

В пятницу (2 марта) Сергей Донской (глава отечественного Минприроды), по поручению президента, совершил рабочий визит в Красноярск. В его рамках он посетил Красноярскую ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании (СГК), запустив начало ее экологической модернизации. Об этом сообщило ИА REGNUM.

 Отмечается, что модернизация включает в себя замену трех дымовых труб на одну, более высокую (она позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов). Попутно каждый из станционных котлов будет оснащен электрофильтрами, эффективность очистки которых достигает 99%. Специалисты приступили к демонтажу одной из труб, как раз во время нахождения Сергея Донского на ТЭЦ-1.

Как заявил Сергей Донской, ТЭЦ-1 (Красноярск) относится к тем предприятиям, на которых с будущего года стартуют модернизационные программы.

Пятничное же событие, по мнению министра, должно положительно повлиять на экологическую ситуацию в городе.

 


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