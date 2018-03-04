Валютные запасы Египта достигли рекордных значений за последние 30 лет

Вчера, 19:52

За прошедшие 30 лет Египет увеличил свои валютные запасы до рекордных значений, превысив показатель в 42 млрд долларов.

Сегодня в Центральном банке Египта сообщили, что резервы страны в иностранной валюте за последние 30 лет превысили рекордные значения, и на последние дни февраля текущего года составили 42,524 миллиардов долларов. В сообщении от Центрального банка указано, что лишь за прошедший месяц запасы страны пополнились на 4,4 миллиарда долларов, превысив при этом максимальные показатели, которые были зафиксированы в начале 90-х годов прошлого столетия, с тех пор, как в банке официально фиксируют имеющиеся в стране запасы в иностранной валюте.

Стоит отметить, что 1,5 года назад запасы страны по данному показателю составляли лишь порядка 19 млрд долларов. Ситуация улучшилась в 2016 году после подписания соглашения между республикой и Международным валютным фондом о предоставлении Каиру кредита на 12 миллиардов долларов, с возращением данной суммы в течение 3 лет.

Сегодняшние показатели валютных резервов ЦБ Египта эксперты расценивают как важный фактор стабилизации финансовой системы в государстве, что дает уверенность зарубежным партнерам и способствует привлечению новых инвестиций и дополнительных финансовых средств в экономические отрасли Египта.