В России зафиксировали увеличение количества фреш-баров на 48%

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Эксперты зафиксировали, что количество баров, предлагающих фреши, за последний год возросло почти в полтора раза (на 48%).

Эксперты зафиксировали тенденцию к росту заведений, предлагающих свежевыжатые соки в городах-миллионниках в России. Отмечается, что за прошедший год количество таких заведений в 15 городах страны увеличилось в 1,5 раза, что связано с ростом популярности здорового образа жизни и ведению малого бизнеса среди молодежи. К тому же данные заведения требуют минимальных вложений: площади их малы, оборудование довольно простое, а затраты на овощи и фрукты для соков не велики.

На февраль текущего года в 15 городах-миллиониках насчитывается 2084 фреш-баров, основное меню которых включает безалкогольные коктейли и свежевыжатые соки. По сравнению с предыдущим годом, данный показатель увеличился на 48% и составил наибольший прирост среди всех форматов общепита.

Наибольшее количество таких заведений насчитывается в Москве, количество которых за прошедший год увеличилось в 2 раза, и достигло 850 баров, представленных как отдельные заведения и в виде «островков» в ТЦ.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков утверждает, что на открытие подобных баров требуется около 500 тысяч рублей, однако сроки их окупаемости гораздо ниже, доходы не большие, поэтому большинство из них вскоре закроют.