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«Долларовое меню» обрушило стоимость акций McDonalds

Вчера, 19:42

Фондовая биржа Нью-Йорка констатировала падение стоимости акций американской сети быстрого питания McDonalds, спровоцированное неудачным маркетинговым ходом.

Сейчас стоимость одной ценной бумаги на McDonalds составляет 148,27 доллара. На столь низком уровне цена одной акции американской сети быстрого питания не была с 19 мая 2017 года. 26 января текущего года стоимость ценной бумаги на McDonalds составляла 178,36 доллара (максимум за последние 5 лет). На следующий день цена акций начала стремительно падать. Предполагается, негативная для американской сети быстрого питания тенденция продолжит наблюдаться еще не один день.

Главной причиной обрушения стоимости акций McDonalds эксперты называют введение «долларового меню», предлагающего клиенту оформить заказ стоимостью от 1 до 3 долларов.

McDonalds – всемирно известная сеть ресторанов фаст-фуда. Ее «точки» есть более чем в 100 мировых странах, а их общая численность превышает 36 тысяч.


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