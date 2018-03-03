Россия может закрыть поставки сухого молока из Киргизии

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Россельхознадзор рассматривает возможность закрытия поставок сухого молока, направляемого из Киргизии. 5 марта проведут внутренее совещание в связи с рассмотрением данного вопроса.

Стоит учитывать неоднократные попытки ввозить молочную продукцию. Об этом заявила глава Россельхознадзора Юлия Мелано. Она отмечает, что это решение было обусловлено тем, что данные продукты, возможно, произведены в Белоруссии.

"2 марта текущего года инспекторы Россельхознадзора по Оренбургской области в пределах российско-казахстанской границы пресекли нелегальный ввоз больше 40 тонн сухих молочных продуктов из Киргизии на территорию России", - объяснила Мелано.

Ранее стало известно, министр сельхозяйства РФ Александр Ткачёв высказал условия на снятие ограничения ввоза молока из Белоруссии.