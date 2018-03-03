VistaNews.ru


Россия может закрыть поставки сухого молока из Киргизии

Сегодня, 13:40

Россельхознадзор рассматривает возможность закрытия поставок сухого молока, направляемого из Киргизии. 5 марта проведут внутренее совещание в связи с рассмотрением данного вопроса.

Стоит учитывать неоднократные попытки ввозить молочную продукцию. Об этом заявила глава Россельхознадзора Юлия Мелано. Она отмечает, что это решение было обусловлено тем, что данные продукты, возможно, произведены в Белоруссии.

"2 марта текущего года инспекторы Россельхознадзора по Оренбургской области в пределах российско-казахстанской границы пресекли нелегальный ввоз больше 40 тонн сухих молочных продуктов из Киргизии на территорию России", - объяснила Мелано.

Ранее стало известно, министр сельхозяйства РФ Александр Ткачёв высказал условия на снятие ограничения ввоза молока из Белоруссии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.