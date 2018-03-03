Европа увеличивает поставки газа на Украину, как и цену

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Европа намерена увеличить поставки газа на Украину, как и цену. Комерческий директор компании "Нафтогаза" Юрий Витренко заявляет, "Нафтогаз" смог договориться про увеличение объёмов голубого топлива в пять раз.

"Такое количество газа даже больше, чем нами закупалось у России. Украинские партнёры воспользовались случаем и подняли цены на газ Киеву на 14%", - заявил Порошенко.

Управление "Нафтогаза" Украины провело срочные переговоры с европейскими организациями которые занимаются пересбытом энергоносителей. Основной вопрос это резкое увеличение количества поставок на территорию Украины из стран Евросоюза. Накануне Витренко подтвердил поступившие данные о сворачивании российской компании "Газпром" контактов с Киевом. Он заявляет, что "Газпром" виноват в недостатке поставок топлива в газовой транспортной украинской схеме, которая занимается транзитом в страны Европы.