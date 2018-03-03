VistaNews.ru


Европа увеличивает поставки газа на Украину, как и цену

Сегодня, 10:13

Европа намерена увеличить поставки газа на Украину, как и цену. Комерческий директор компании "Нафтогаза" Юрий Витренко заявляет, "Нафтогаз" смог договориться про увеличение объёмов голубого топлива в пять раз.

"Такое количество газа даже больше, чем нами закупалось у России. Украинские партнёры воспользовались случаем и подняли цены на газ Киеву на 14%", - заявил Порошенко.

Управление "Нафтогаза" Украины провело срочные переговоры с европейскими организациями которые занимаются пересбытом энергоносителей. Основной вопрос это резкое увеличение количества поставок на территорию Украины из стран Евросоюза. Накануне Витренко подтвердил поступившие данные о сворачивании российской компании "Газпром" контактов с Киевом. Он заявляет, что "Газпром" виноват в недостатке поставок топлива в газовой транспортной украинской схеме, которая занимается транзитом в страны Европы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.