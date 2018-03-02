Путин предложил идею запуска "дальневосточного гектара" на все регионы России

Вчера, 21:56

Владимир Путин внес предложение о распространении «дальневосточного гектара» на все территории России. Такая идея от главы государства прозвучала в рамках форума ОНФ перед репортерами.

В настоящее время на Дальнем Востоке РФ практикуется проект по улучшению экономической привлекательности регионов. Власти недавно активизировали проект «дальневосточный гектар», который дал отличные результаты. Ввиду всего этого, на встрече со СМИ в рамках форума ОНФ Владимир Путин предложил распространять такую новаторскую практику и в других российских регионах.

Путин согласился с утверждением, что рост экономики государства в большинстве случаев зависит от развития промышленности в больших мегаполисах. Но это не значит, что глубинки должны оставаться в запустении. Ведь порой в отдаленных регионах могут быть скрыты большие перспективы экономики. Поэтому над внедрением «дальневосточного гектара» в отдаленных краях государства стоит задуматься.