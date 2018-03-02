Глава Минтруда Башкирии рассказала, кто останется без пенсии

Вчера, 18:08

Ленара Иванова, министр труда и защиты населения Башкирии, рассказала, кто может остаться без пенсии, а также объяснила ситуацию с нелегальной занятостью жителей.

По словам главы Минтруда Башкирии, в 2017 году на трехстах предприятиях было выявлено 34 тысячи нелегально занятых сотрудников. Официальные трудовые контракты заключили 180 тыс. человек, что дало в виде поступивших налогов 2,5 млрд рублей. В этом же году правительство постарается «поймать на горячем» 30 тысяч человек. Иванова уверяет, что всем бизнесменам необходимо легально устраивать рабочих. Таким образом, только легально устроенные сотрудники смогут получать пенсию, все нелегалы лишатся этой привилегии.

Многим бизнесменам эта информация уже не понравилась, так как легальное оформление «бьет по карману», и из-за выплаты налогов и страховых взносов теряют много ресурсов. Но Минтруд Башкирии уверяет, что рынок в России должен быть цивилизованным.