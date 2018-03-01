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В Минсельхозе РФ обещают оставить Беларусь поставщиком качественного молока

Вчера, 19:40

«Молочная война» между Россией и Беларусью может закончиться, не начавшись. В Министерстве сельского хозяйства РФ обещают оставить Беларусь поставщиком молока, однако только качественного, отвечающего всем санитарным нормам.

Многоступенчатые переговоры между Москвой и Минском по поводу импорта в Россию молочных продуктов союзного государства имеют шанс завершиться взаимовыгодным решением. Позиция Россельхознадзора о приостановке поставок оставалось неизменной, однако сроки введения временных ограничений переносились дважды.

Минсельхоз решил урегулировать все разногласия и провел несколько консультационных встреч с белорусскими коллегами. В результате, было обещано, что поставки прекращаться не будут, если качество продукта будет соответствовать требованиям, прописанным в положении Евразийского торгового союза. Кроме того, цены на молоко из Беларуси не могут быть ниже, чем на продукцию российских производителей.


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