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В Минкомсвязи намерены создать государственную блокчейн-платформу

Сегодня, 13:33

В Минкомсвязи намерены заняться разработкой государственной блокчейн-платформы. С соответствующей инициативой выступил министр Алексей Козырев.

Он рассказал, что на сегодняшний день современная технология блокчейн является уникальной с максимальной степенью надёжности. С точки зрения организации такого проекта возникнет масса трудностей, так как в РФ не все специалисты ещё достаточно разбираются в пространстве криптовалют и в электронных деньгах в целом. В дальнейшем, отмечает министр, государство должно привлечь лучших экспертов для создания полноценной платформы. Известно, что практически 50% всех коммерческих организаций сгорают ещё на старте, даже не выйдя в свет. Первой планируется создать базу хранения онлайн-документов. Далее организовать единую систему для физических и юридических лиц, чтобы можно было, например, заключать сделки по недвижимости.


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