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«Роснефть» второй раз попросила арбитраж РБ снять арест с активов АФК «Система»

Сегодня, 12:05

«Роснефть» направила второе ходатайство в Арбитражный суд Республики Башкортостан, потребовав разморозить активы АФК «Система».

27 февраля 2018 года инвестиционная компания «Система» перевела на счета госкорпорации «Роснефть» 40 миллиардов рублей, реализовав второй предусмотренный мировым соглашением транш. Выплате долгов предшествовало снятие арбитражем Башкирии заморозки с 52,09% акций «Детского мира». Теперь «Роснефть» второй раз просит суд освободить оставшиеся активы «Системы».

Напомним, в рамках мирового соглашения скандальная инвестиционная компания стала заложником обеспечительных мер. Ранее арбитраж обязал «Систему» выплатить энергетической корпорации «Башнефть» 136,3 миллиарда рублей. Также 131,6 млрд от инвестиционного предприятия намеревается получить «Роснефть». Именно на эту сумму «Система» успела обогатиться за время управления акциями «Башнефти». К слову, пока мировое соглашение не будет выполнено в полной мере, оба судебных процесса останутся приостановленными.


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