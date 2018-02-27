В Белгородской области зафиксирован рост экономики в начале года

Вчера, 16:51

Начало нового года оказалось довольно удачным для экономики Белгородской области, где за январь был зафиксирован рост производства на 5,3%, а ввод жилья вырос на 23,2%.

В Белгородской области проанализировали данные о социально-экономическом положении региона за январь 2018 года. Было установлено, что по отношению к январю предыдущего года индекс промышленного производства увеличился на 5,3%. Обрабатывающее производство выросло на 10,5%, а добыча полезных ископаемых наоборот снизилась на 0,1%. В сельском хозяйстве зафиксирован прирост в выработке молока на 5% (48,7 тонн), и на 2,5% на яйца (144,4 миллиона штук). Производство мясной продукции осталось на том же уровне (140,1 тысячи тонн скота и птицы).

За первый месяц текущего года было сдано в эксплуатацию 60,7 тысяч кв. метров жилья, что на 23,7% превышает прошлогодний показатель. Стоит отметить, что все введенное жилье - это индивидуальные дома. Зафиксирован рост оборота розничной торговли на 9,3%, до 26 млрд 52,7 млн рублей. Причем на пищевые продукты приходится 37,3%, а на непродовольственные товары - 62,7%.