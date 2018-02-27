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Аналитики S&P назвали мешающие российской экономике проблемы

Сегодня, 11:06

Международное агентство Standard & Poor’s (S&P) дало оценку кредитному рейтингу России. Аналитики назвали мешающие российской экономике проблемы. На данный момент уровень РФ изменен с «ВВ+» до инвестиционного «ВВВ-».

Рейтинговое агентство S&P сделало переоценку кредитного рейтинга России. До сегодня специалисты приписывали стране отметку «ВВ+». Однако учитывая изменения на рынке экономики и перспектив, Россия теперь будет иметь инвестиционный бал «ВВВ-». Основными причинами такого изменения стали недочеты России в структурных этапах развития экономической основы страны.

В описании к выбранной шкале значится как недостаток доминирующая роль государства, низкий уровень конкуренции и инноваций, а также неблагоприятный инвестиционный климат. Однако специалисты-экономисты не разделяют мнения заграничных экспертов и уверенны в правильно организованной макроэкономической стабилизации. Для этого Центробанк аккуратно работал с плавающим рублем и инфляцией. На данный момент показатели страны выглядят правильно со стороны государственного подхода к бюджету и фискальной ответственности.


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