В Нижегородской области упали цены на продукты

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В данных Нижегородстата указано, что в Нижегородской области понизились цены на продукты. В частности, дешевле стал один кг сливочного масла, говядины, куриного мяса, молока, пшеничной муки и хлеба.

Если верить статистике, то с 12 по 19 февраля цена говядины упала на 0,4%. Стоила она 323 рубля за кг, а сейчас стоит 321 рубль. Цена на свинину понизилась на 0,6% с 226 рублей до 224,5 рубля за один кг, сливочное масло также стало дешевле с 491 рубля до 488 рублей за один кг. С 12 февраля стала меньше цена и на молоко, и на куриное мясо, и на хлеб, и на пшеничную мука.

Как сообщили в Росстате, цена условной корзины продуктов по региону стала меньше на 8% от среднероссийского показателя.

Недавно приказ местному правительству и чиновникам решил дать областной глава Глеб Никитин. Он считает, что нужно взять резерв и отослать его на улучшение поддержки фермерства. Никитин полагает, что уровень жизни граждан напрямую зависит от продуктов и их качества. Также благосостояние многих людей связано с тем, на каком высоком уровне находиться этот уровень фермерства.

В данном регионе с 2015-го приняли решение проводить специальные ярмарки по выходным. Они призваны снизить общий размер цен на продукты в области, прибегая к методу конкуренции.