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Сбербанк ненадолго стал самым дорогим банком Европы

Сегодня, 00:02

26 февраля в связи с ростом расценок Сбербанк смог ненадолго стать самым главным банком Европы, обогнав банк Испании. Сумма капитализации составила 91,7 миллиарда евро.

 На протяжении торгов главные акции банка возросли до 235 рублей, а обычные до 285 рублей. Отталкиваясь от этого, обе бумаги установили максимум.

Наиболее дорогим был и остается Лондонский банк HSBC с ценообразованием больше 164 миллиардов евро.

Как известно, Сбербанк является крупнейшим финансовым конгломератом для России и основным кредитором экономики страны.


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