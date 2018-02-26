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ВТБ отказался от слияния страхового бизнеса с СОГАЗом

Вчера, 20:36

Герберт Моос, заместитель главы правления ВТБ, заявляет, что компания отказалась от слияния страхового бизнеса с СОГАЗом. ВТБ развивает страховой блок как часть своего собственного бизнеса.

По словам Герберта Мооса, на сегодняшний день продажа страхового бизнеса СОГАЗу не обсуждается. Он отметил, что, к сожалению, этого не произошло. Видимо, в случае слияния ВТБ ожидали выгодное развитие событий.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой ВТБ проводит диалоги со страховщиком СОГАЗ. Эти мероприятия подтверждал Андрей Костин, глава знаменитого банка. Еще в Сочи он говорил журналистам, что намерен провернуть эти соглашения к лету 2018 года. В случае успешного завершения сделки ВТБ мог получить миноритарную долю в объединенном предприятии.


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