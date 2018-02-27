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ФАС признала российскую "дочку" LG виновной в координации цен в России

Сегодня, 05:45

Федеральная антимонопольная служба признала российскую "дочку" LG виновной в координации цен на смартфоны на рынках России.

 Сегодня ФАС России установил, что "ЛГ Электроникс РУС" нарушила статью 11 часть 5 законодательства РФ. Было выявлено, что компания устанавливала рекомендованную розничную стоимость, а затем публиковала их на русском сайте LG, ставя об этом в известность реселлеров, и в дальнейшем контролировала их цены на устройства, не допуская превышения установленных, оказывала воздействия под угрозой санкций (угрожали прекращением отгрузок) для того, чтобы те соблюдали рекомендованные розничные цены. Для мониторинга стоимости у ритейлеров, компания применяла специальную программу-алгоритм. После рассмотрения данного административного дела, «дочке» LG будет начислен штраф. Расследование по данному делу началось в июне прошлого года.

Началось с того, что в конце 2016 года, ФАС, после получения многочисленных жалоб на ценовой сговор на телефоны, направила в компании LG, Alcatel, Sony и Asus соответствующие запросы. В ходе анализа ценообразования были выявлены нарушения только в компании LG. Установлено, что ее деятельность привела к установлению и удержанию стоимости на 17 разных моделях смартфонов.


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