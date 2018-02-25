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В Башкирии произошло резкое подорожание картофеля, моркови и лука

Сегодня, 09:18

В Башкирии произошло резкое подорожание картофеля, моркови и репчатого лука. Такие данные приведены региональным статистическим ведомством.

Наиболее существенное подорожание у картофеля. Цена килограмма этого продукта достигла 23,38 руб. Чтобы купить такое же количество лука, придётся выложить 20,69 руб.

Морковь и белокочанная капуста обойдутся, соответственно, в 22,96 и 16,39 руб. за кило. Также отмечается удорожание яблок. Их цена достигла 79,76 руб. Поднялась и стоимость литра молока (45,92 руб).

Вместе с тем отмечается понижение цен на бакалею. В частности, гречку можно купить за 35,85 руб. Цена пшена понизилась до 27,56 руб. Стоимость сахарного песка и риса сейчас 30,94 и 49,37 руб. соответственно.

Подешевели также подсолнечное масло (92,15 руб) и пшеничная мука (27,36 руб). Понизились ценники баранины, кур, вермишели, соли  и мороженой рыбы.

Неизменными остались цены хлеба, свинины, говядины и ржаной муки, а также её смесей.


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