Резюме с ошибками Стива Джобса выставят на аукционе

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Резюме Стива Джобса, содержащее грамматические ошибки, выставят на аукцион. Данный документ был написан его рукой в 1973 году.

Начальная цена стартует от пятидесяти тысяч долларов. Как сообщают источники, данная характеристика предназначалась для поиска работы в области технологий. Заполняя анкету Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.Также основатель компании Apple указал, что имеет водительские права, но телефона при этом нет.

Следует отметить, торги начнутся 8 марта, а закочатся 15 числа того же месяца. Кроме того, на аукционе представят техруководство, которое Джобс подписал в 2001 году.

Ранее стало известно, что компания вдовы провела переговоры о вкладах в подразделение новостей издания под названием BuzzFeed.