VistaNews.ru


Резюме с ошибками Стива Джобса выставят на аукционе

Сегодня, 18:44

Резюме Стива Джобса, содержащее грамматические ошибки, выставят на аукцион. Данный документ был написан его рукой в 1973 году.

Начальная цена стартует от пятидесяти тысяч долларов. Как сообщают источники, данная характеристика предназначалась для поиска работы в области технологий. Заполняя анкету Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.Также основатель компании Apple указал, что имеет водительские права, но телефона при этом нет.

Следует отметить, торги начнутся 8 марта, а закочатся 15 числа того же месяца. Кроме того, на аукционе представят техруководство, которое Джобс подписал в 2001 году.

Ранее стало известно, что компания вдовы провела переговоры о вкладах в подразделение новостей издания под названием BuzzFeed.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.