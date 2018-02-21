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Россию завалили заказами на военную технику, несмотря на санкции

Сегодня, 20:59

Несмотря на санкционные ограничения, вводимые Соединенными Штатами Америки в отношении экспортного сегмента военно-промышленного комплекса РФ, российские оружейные концерны буквально завалены заказами. Объем поставок военной продукции только за два месяца с начала года уже превысил рекордную отметку в 50 миллиардов долларов.

На фоне сдержанной позиции таких явных сателлитов США, как страны Европейского союза, огромной популярностью пользуются российские виды вооружений у стран Азии, Индии, Африки и Китая. Пять месяцев назад член Североатлантического союза Турция подписала с Россией крупный контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Американский конгресс по этому поводу рассылает гневные депеши.

Блестяще проведенная военная операция Воздушно-космических сил России на территории Сирии значительно укрепила имидж России как ведущей державы по созданию современных видов вооружений. Вашингтон в связи с этим заявляет, что российский военно-промышленный комплекс находится «в упадке». Реальные факты напрочь опровергают подобные утверждения.


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