Сегодня, 19:15

Сбербанк представил облачный сервис для синхронизации данных обо всех товарах, разработанный компанией КОРУС Консалтинг СНГ.

Сервис КОРУС Каталог представляет собой «облако», где содержится информации о товаре, его фото- и видеоизображение, документ о технической характеристике и разрешение. Сервис будет доступен продавцам, покупателям и государственным органам. Новая разработка будет способствовать снижению издержек производителей и ритейлеров, ускорит процесс ввода новых товаров в магазины, упростит логистику, уменьшит число отказов приема и реализации товаров, позволит проследить продукт от производителя до точки продажи.

Руководство Сбербанка сообщило, что с использованием данного проекта планируется создание единого каталога всех товаров повседневного спроса в пределах территорий РФ и ЕФЭС. Чтобы товар оказался в каталоге, поставщик должен отправить его в КОРУС Лабораторию, где специалисты за пару минут сформируют его цифровой паспорт, который будет включать больше 400 атрибутов. Данные вносятся в каталог, а затем в специальные учетные системы магазинов.