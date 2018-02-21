Ростех передаст до 6% акций "КамАЗа" в пользу Республики Татарстан

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Ростех, которому принадлежат 49,9% акций предприятия "КамАЗ", передаст до 6% акций в пользу Республики Татарстан в обмен на некоторые активы в ней.

Ростех планирует обменять до 6% акций «КамаАЗа» на активы в Татарстане, в которых заинтересована данная корпорация. Об этом сообщил глава предприятия Сергей Чемезов. По его словам, на данный момент руководство корпорации обсуждает с администрацией республики объем передаваемой доли. В свою очередь, Ростех выберет некоторые предприятия на территории Казани, которые будут представлять какой-либо интерес для корпорации. После получения результатов соответствующей оценки будет произведен обмен.