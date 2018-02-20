В Госдуме предложили легализовать криптовалюту для привлечения инвестиций

Вчера, 22:05

Недавно член ЛДПР, глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев, заявил, что легализация некоторых криптовалют как платежного средства может способствовать привлечению инвестиций из стран дальнего и ближнего зарубежья. Причем, инвестиции способны придти даже в условиях санкций.

Так же Жигарев заявил, что такое решение способно стать хорошим инструментом для привлечения денежной массы, в которой страна сейчас нуждается. Сергей Жигарев утверждает, что вскоре произойдет трансформация всей финансовой и банковской системы, а также пропадет посредник между инвестором и инициатором проекта, к чему следует тщательно подготовиться.

Однако, в легализации криптовалюты существует ряд минусов. Первым минусом является тот факт, что цифровая валюта обеспечивает анонимную передачу средств и это является хорошей возможностью для совершения платежей в криминальной сфере — покупка и продажа наркотиков, мошенничество, терроризм. Существует необходимость создания механизма, который будет способен препятствовать этому. Вторым явным минусом является отсутствие инфраструктуры, которая позволяла бы переводить криптовалюту в рубли, евро, доллары.

Всего в России существует только два банкомата, способные манипулировать с цифровыми валютами. В США уже 890 таких банкоматов, в Англии — 79, в Испании — 44.