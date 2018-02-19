VistaNews.ru


Росстат: Реальные доходы россиян снизились на 50%

Вчера, 20:34

Росстат провел параллели между доходами россиян в декабре 2017 года и январе 2018 года. Так, реальный денежный приход снизился на 50%. Причиной специалисты назвали традиционный пик выплат премий и надбавок.

Специалисты Росстата зафиксировали падение реальных доходов россиян. По данным ведомства, в сравнительной таблице декабря прошлого года и января этого года наблюдается тенденция уменьшения. Уровень среднемесячной зарплаты россиян составил около 38 тыс. 400 рублей. Также стало известно, что по сравнению с январем 2017 выплаты повышены на 8,5%.

Таким образом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, показатель прибыльности повышен. Скептики и специалисты одинаково заявили и позитивной тенденции и устойчивости экономической системы Российской Федерации.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.