Росстат: Реальные доходы россиян снизились на 50%

Вчера, 20:34

Росстат провел параллели между доходами россиян в декабре 2017 года и январе 2018 года. Так, реальный денежный приход снизился на 50%. Причиной специалисты назвали традиционный пик выплат премий и надбавок.

Специалисты Росстата зафиксировали падение реальных доходов россиян. По данным ведомства, в сравнительной таблице декабря прошлого года и января этого года наблюдается тенденция уменьшения. Уровень среднемесячной зарплаты россиян составил около 38 тыс. 400 рублей. Также стало известно, что по сравнению с январем 2017 выплаты повышены на 8,5%.

Таким образом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, показатель прибыльности повышен. Скептики и специалисты одинаково заявили и позитивной тенденции и устойчивости экономической системы Российской Федерации.