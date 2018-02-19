Концерн «Ростеха», создающий боеприпасы, начнет делать пивные танки

Сегодня, 18:17

Концерн «Техмаш», который специализировался на разработке и выпуске боеприпасов, скоро начнет производство оборудования, предназначенного для пивоварения.

Представители концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») заявили, что теперь предприятие займется выпуском оборудования для создания пива. Заводы по изготовлению данного напитка, разработанные на базе НПО «Прибор», делают из нержавеющей стали высокого качества, а их производительность достигает 500, 1000 и 3000 литров горячего сусла ежедневно. Устройства дают возможность изготавливать пиво как по классическим рецептам на солоде, так и на основе других растений, таких как рис, кукуруза, ячмень, сорго, сахарный колер и пшеница.

В планах - изготовление и выпуск танков для лагера для создания разных сортов пива техникой низового брожения, а также универсальных цилиндро-конических танков, позволяющих создавать пиво по брожением по низовой и верховой технологии.

Абсолютно все емкости смогут автоматически поддерживать нужную для процесса брожения температуру благодаря теплоизоляционным рубашкам. А технология изготовления поможет избежать распространения внутри них вредных микроорганизмов.