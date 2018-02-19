Президент России подписал пакет законов об амнистии капиталов

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Владимир Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов. Известно, что для этого установлен срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

В России пройдет амнистия капиталов. Соответствующий закон подписал глава государства. Как известно, это будет второй этап амнистии. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Известно, что информация о второй волне амнистии капиталов появилась еще в конце 2017 года. Впервые руководство России провело подобную амнистию в 2015-2016 годы, что дало возможность жителям страны официально задекларировать зарубежную недвижимость и избежать налоговых претензий со стороны государства.

Вторая волна начнется уже с начала марта текущего года и будет действовать на протяжении года. Сообщается, что для граждан, которые подадут декларации в рамках данной программы, сохранятся те же гарантии, что и во время первого этапа. Помимо недвижимости граждане смогут узаконить счета в зарубежных банках, которые были открыты до 2018 года.

Также сообщается, что данный закон продливает сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний до марта 2019 года. В Государственной думе заявили, что во время разработки данного законопроекта учли все предложения, которые были выдвинуты представителями бизнеса.