На съезде Союза сыроваров фермеры поддержали Владимира Путина

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15 февраля прошло событие, обладающее важнейшим значением для развития отечественного сыроварения — Союз Съезда Сыроваров. На него съехались главы российских КФХ и сыроварен, а инициировано его проведение было известным сыроделом из Истры Олегом Сиротой. Съезд был посвящен обсуждению отраслевой проблематики и планов по реализации программы по импортозамещению. Также в его ходе было единогласно решено, чтобы главным критерием членства в объединении было производство натуральных сыров. Об этом сообщил портал «Новая губерния».

В своем выступлении Олег Сирота акцентировал внимание на том, что в нашей стране уже более четырехсот сыроваров, которым уже давно требовалось объединиться. Фермер также передал слова благодарности в адрес руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Тем самым, он решил выразить свое отношение к тому, что управленец принял программу поддержки производства оборудования для сыроварения.

Помимо Олега Сироты на Съезде также выступили руководитель округа Химки Дмитрий Волошин, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ РФ Евгений Ахпашев, замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Подмосковья Владислав Леонов, Владислав Корочкин (первый вице-президент «Опоры России»), Николай Тубеншляк (замгендиректора «Агентства развития бизнеса» Калужской области) и Мария Елкина (Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ).

По завершении всех выступлений Олег Сирота задал фермерам вопрос, будут ли они поддерживать Владимира Путина в рамках его президентской кампании? Большинство участников ответило утвердительно, после чего Съезд Союза сыроваров подписал обращение на имя президента, поблагодарив его за политику импортозамещения и пообещав поддержать на выборах.

По итогам мероприятия Союз Сыроваров был официально зарегистрирован. Следующий Съезд состоится осенью нынешнего года.