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ТОАЗ строит стратегически важный для России терминал в порту Тамань

Сегодня, 16:39

В настоящее время Краснодарский край находится на шестой строке в Российской Федерации относительно объема ВВП (в 2016 г. он здесь составил 2,2 триллиона рублей). Планируется, что в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи администрация края презентует комплексную стратегию развития региона до 2030 г. Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, по сути, в означенной стратегии будут отображены направления экономического развития края на ближайшую дюжину лет. Об этом сообщает РБК.

В Краснодарском крае на постоянной основе реализуются важнейшие региональные проекты. За реализацию одного из наиболее крупных из них в порту Тамань в районе мыса Железный Рог отвечает ведущий российский производитель аммиака в лице компании «Тольяттиазот». В его рамках на здешней территории будет возведен терминал, который позволит ежегодно осуществлять перевалку до двух млн. тонн аммиака и трех млн. тонн карбамида.

В комментарии к новости председатель совета директоров ТОАЗа Петр Орджоникидзе заявил, что терминал позволит РФ расширить присутствие на мировых рынках, создать новые рабочие места в важном для Краснодарского края секторе и увеличить финансовые поступления в краевой бюджет. Терминал объединяет три блока: береговой перевалочный комплекс, гидротехнический комплекс и комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений. Его ввод в эксплуатацию планируется в 2020 г.

 

 


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