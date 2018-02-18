VistaNews.ru


Голодец предлагает советский способ повышения пенсии в России

Сегодня, 13:56

Ольга Голодец, вице-премьер России, предлагает внедрить советский способ повышения пенсии. Во времена СССР ее выплачивали за счет работающих людей.

По мнению Ольги Голодец, таким образом станет возможным сократить затраты на обслуживание пенсионных выплат. Такую инициативу поддержал Михаил Делягин, отечественный экономист. По его словам, в государственном бюджете обездвиженный резерв составляет 6,2 триллиона рублей. В результате российские пенсионеры смогли бы получать пенсию в 25 тысяч рублей и эти деньги возвращались бы обратно, так как население тратит выплаты на территории России.

Владимир Путин в этом году внес ряд изменений в законодательство, касательно пенсионных выплат. Трудовая пенсия выросла на 3,7%, если гражданин не работает.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.