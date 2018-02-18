Голодец предлагает советский способ повышения пенсии в России

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Ольга Голодец, вице-премьер России, предлагает внедрить советский способ повышения пенсии. Во времена СССР ее выплачивали за счет работающих людей.

По мнению Ольги Голодец, таким образом станет возможным сократить затраты на обслуживание пенсионных выплат. Такую инициативу поддержал Михаил Делягин, отечественный экономист. По его словам, в государственном бюджете обездвиженный резерв составляет 6,2 триллиона рублей. В результате российские пенсионеры смогли бы получать пенсию в 25 тысяч рублей и эти деньги возвращались бы обратно, так как население тратит выплаты на территории России.

Владимир Путин в этом году внес ряд изменений в законодательство, касательно пенсионных выплат. Трудовая пенсия выросла на 3,7%, если гражданин не работает.