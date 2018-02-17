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ГК «РТ-Инвест» удалось найти инвесторов для проекта мусоросжигательных заводов

Сегодня, 04:16

Дочерняя структура «Ростеха» в лице ГК «РТ-Инвест» рассказала о том, она нашла инвесторов для проекта мусоросжигательных заводов (МСЗ), четыре из которых будут построены в Московской области, а один в Казани. В качестве инвесторов выступят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova. Со стороны последней для проектируемых предприятий будут направлены передовые технологии. В качестве операторов проекта компанией «РТ-Инвест» были зарегистрированы АГК-1 (для подмосковных предприятий) и АГК-2 (для казанского завода). Об этом информируют «Ведомости».

 Проект будет «стоить» около ста пятидесяти миллиардов рублей. РФПИ предлагал Hitachi Zosen Inova подумать о снижении сметы проекта, но остается неизвестным, что на это ответила компания. Что касается затрат, то окупать их будут за счет «зеленого» тарифа на электроэнергию, выработанную из мусора. В скором времени должно быть подписано соглашение между столицей и Подмосковьем, в рамках которого Москва будет поставлять на предприятия свой мусор. Это позволит избежать риска недостаточной загрузки предприятий.

Добавим, что работа четырех МСЗ в Подмосковье поможет снизить объем утилизации ТКО на территории региона на 25%. В Казани и вовсе планируют прекратить захоронение мусора.

 


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