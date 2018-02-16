Андрей Воробьев рассказал населению Подмосковья о решении проблем экологии

Сегодня, 05:19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подготовил ежегодное обращение для населения. В нем он обстоятельно рассказал о будущем экологии, тема которой крайне актуальна для МО. По словам управленца, в 2018-м году здесь будут вестись работы по таким направлениям, как переработка отходов, закрытие действующих мусорных свалок и строительство современных мусоросжигающих заводов (МСЗ).

Как заявил чиновник, в минувшем году в Подмосковье число мусорных свалок было сокращено с 39 до 15. На освободившемся месте планируется возвести социально-значимые объекты. К примеру, на занимаемой полигоном Кучино территории собираются построить спортивный парк с санной трассой.

В тоже время на всей территории МО планируется внедрить раздельный сбор ТКО. Это позволит снизить здесь объем производимого мусора на 30%.

Наконец, силами компании «РТ-Инвест» в Московской области будет построено четыре современных МСЗ, которые займутся термической переработкой ТКО в энергию. Предприятия будут работать по технологиям швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova.