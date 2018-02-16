Бюджет Москвы в 2017 г. получил на 54% больше от продажи патентов для бизнесменов

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Глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов сообщил о том, что в Москве наблюдается планомерное увеличение спроса на патенты со стороны бизнесменов. Так, за минувший год бюджет главного города РФ благодаря реализации патентов пополнился на сумму в более 5,4 миллиарда рублей. В сравнении с показателями 2016-го года это рост на 54%! Всего же столичные бизнесмены приобрели более 77 тысяч патентов, а это в сравнении с показателями годом ранее — прирост на 41%. Об этом информирует портал Мэра Москвы.

Лидером по реализации патентов выступает розничная торговля (свыше 39 тысяч патентов на сумму, превышающую 3,3 миллиарда рублей). Оба показателя показали рост на 35% и 68% в сравнении с 2016-м годом.

По словам Владимира Ефимова, реализация патентов в столице неуклонно растет. Этот процесс способствует уверенному формированию комфортной среды для предпринимательства.